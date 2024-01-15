Basınçlı sulamada yüzde 50 hibe desteği verilecek

2024 yılı bireysel basınçlı sulamada yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, tarımda modern sulamanın önemli olduğunu belirterek, bakanlık tarafından verilen bu hibe desteğine üreticileri davet etti. Öztürk, "Başvurular 22 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden teslim edilerek yapılacaktır. Amacımız, önemi her geçen gün giderek artan suyun her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de doğru ve dikkatli kullanılmasının sağlanmasıdır" diye konuştu.