Trafik lambaları akıllı hale gelecek

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji verimliliğinde 6 yıllık yol haritasını içeren 2030 stratejisini ve eylem planını açıkladı. Bakanlık koordinasyonunda yürütülecek projeler çerçevesinde aydınlatma direklerinin de artık 'şarj istasyonu' olarak faaliyete geçeceği açıklandı. Trafik lambalarında, araç ve insan yoğunluklarını tespit edebilen yapay zekaya dayalı uygulamaların kullanılması teşvik edilecek ve bu sayede sinyalizasyon sürelerinin ayarlanması için mekanizmalar geliştirilecek.