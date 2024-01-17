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Haberler Ekonomi Başkan Karadeniz’den kan bağışı çağrısı

Başkan Karadeniz’den kan bağışı çağrısı

HABER MERKEZİ
Başkan Karadeniz’den kan bağışı çağrısı
Türk Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, Karşıyakalılara seslenerek kan bağışı kampanyasına destek istedi. Karadeniz, düzenlenen Ulusal Kan Bağışı Kampanyasına duyarlı halkımızın ilgi göstermesini ve kan bağışında bulunmasını istedi. Başkan Karadeniz yaptığı açıklamada "17 Ocak 2023 Çarşamba günü Saat: 14.00'de Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yerleşkesinde (Buca Şirinyer)'de düzenlenecek olan Ulusal Kan Bağışı Kampanyamıza destek vermenizi rica eder, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız" ifadelerini kullandı.
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