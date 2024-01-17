Bodrum’a 4’üncü halk plajı geliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın halk plajı yapacağı sahildeki kıyı işgaline sebep olan yapılar kaldırıldı. Bölgeye yapılacak olan 4'üncü halk plajı turizm sezonuna hazır olacak. Bodrum'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yalıkavak Gökçebel Mahallesi Frank Azmağı Caddesi önünde bulunan yaklaşık 3,5 dönüm kamu arazisine 4'üncü halk plajı yapılacağı duyuruldu. Mülkiyeti hazineye ait bahse konu yer, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in girişimleri ile 763 ada 6 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan ve kıyı işgaline sebep olan yapılar, Kaymakamlık, Bodrum Belediye Başkanlığı, Milli Emlak Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü gözetiminde, site yönetimi tarafından kaldırılarak yer Turizm Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Bakanlık görevlileri kısa süre içerisinde çalışmaya başlayacak. Halk plajının bu yılki turizm sezonuna yetiştirileceği bildirildi.