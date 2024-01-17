Çiğli’de 101 milyon liralık arsa özelleşti

Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarılan İzmir'in Çiğli ilçesindeki parselin yeni sahibi en yüksek teklif olan 101 milyon TL ile Metropol Un Ürünleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı onadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir'de satışa çıkarılan parselle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çiğli'nin Balatçık İlçesinde yer alan 22133 ada 2 parselin ihalesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onay aldı. 4 bin 651 metrekare büyüklüğündeki parselin yeni sahibi 101 milyon TL ile en yüksek teklifi veren Metropol Un Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi oldu. Dondurulmuş gıda alanında üretim yapan şirketin sahibi ise iş insanı Fikret Yıldız. Şirketin, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikası bulunuyor. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşti.