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Haberler Ekonomi Manisa’dan Hollanda’ya sera ihtiyacı

Manisa’dan Hollanda’ya sera ihtiyacı

NERMİN UÇTU
Manisa’dan Hollanda’ya sera ihtiyacı
Türkiye'de seracılıkta jeotermal enerjinin kullanımı giderek artıyor. Enerji maliyetlerini düşüren jeotermal seracılık sayesinde 12 ay ürün yetiştiriliyor. Jeotermal seralarda yetiştirilen domatesler, seracılığın merkezi konumundaki Hollanda'ya dahi ihraç ediliyor. Manisa, zengin jeotermal kaynakları sayesinde seracılıkta Türkiye'de ilk 3 kent arasında yer alıyor. Salihli ilçesindeki jeotermal ısıtmalı teknolojik sera İşletme Müdürü Erdem Çelik, yaklaşık 350 dönümlük alanda üretim yaptıklarını ve hasadın yüzde 95'ini Avrupa pazarına ihraç ettiklerini söyledi.
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