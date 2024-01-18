Aile ve Gençlik Fonu hazırlıkları tamamlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, "Başvuru sürecine dair hazırlıkları tamamladık" dedi. Göktaş, "Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız" diye konuştu. Kendi işini kurmak isteyen gençlerin girişimlerine ve projelerine destek olacaklarını ifade eden Göktaş, "Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız" dedi.