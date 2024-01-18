Bağ-Kur’lunun prim gün sayısı 7200’e düşürülecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, BAĞ-KUR kapsamındakilerin emekli olmaları için gerekli prim gün sayısında güncelleme ve ev kadınlarına prim desteği yapılacağını müjdeledi. Bakan Işıkhan, "Bağ-Kur'la ilgili, emekli prim gün sayısının 9 binden 7200'e düşürülmesi konusu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki" diye konuştu. Ev kadınlarına prim desteği hakkında da konuşan Işıkhan, "Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız inşallah. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak" şeklinde konuştu.