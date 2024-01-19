Esnafa 1800 gün prim indirimiyle EYT kapısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Bağ-Kur emeklilik koşullarına ilişkin açıklamalarının ardından gözler prim düzenlemesinin ayrıntılarına çevrildi. Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasının ardından esnaf da erken emeklilik için gün saymaya başladı. Yasal düzenlemeyle Bağ-Kur'luların prim koşulu 9 bin günden 7200'e inecek.

8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ OLMALI

Bağ-Kur ile SSK prim eşitlemesinden küçük esnaf yararlanacak. Böylece 1800 gün kazanan Bağ- Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyecek. Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Prim düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyan Bağ-Kur'lular erken emekli olabilecek. Yasal düzenlemenin yaşama geçmesiyle birlikte 7200 prim gününü yatıran vatandaşlar geri ödeme almayacak.

YAKLAŞIK 1 MİLYON ESNAF

Örneğin 8200 prim günü olan 7200'den fazla olan primini geri talep edemeyecek. Erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7200 günü doldurduysa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek. Yasal düzenlemeyle prim günü düşerken, normal emeklilikte yaş koşulu değişmeyecek. Prim gününü 7200'e tamamlayan Bağ-Kur'lu kadın 58, erkek de 60 yaşında emekli olacak. Düzenlemeden bütün Bağ-Kur'lular yararlanamayacak. Bugün itibariyle kayıtlı 3 milyonun üzerinde esnaf bulunuyor. Bunların yaklaşık 1 milyonu küçük esnaf olup yasadan da bu bölümün yararlanması planlanıyor. Prim indiriminde çalışan sayısına da bakılacak. Yasada netleşecek düzenleme ile 10 ve altı çalışan işyerlerinde çalışanların yararlanması gibi bir sınırlama bekleniyor. Bağ-Kur statüsünde olup isteğe bağlı sigortalı olanlar ise prim indirimi kapsamında yer almayacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

KAMU İŞÇİSİ İÇİN REFAH PAYI PAZARLIĞI

SSK, Bağ-Kur emeklilere zammın kesinleşmesinin ardından Türkİş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşerek 700 binden fazla kamu işçisi için refah payı talep etti. Mayıs 2023'te imzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıkarıldığını belirten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yılın ilk 6 ayında yüzde 45, ikinci altı alında yüzde 15 artış yapıldı. Bir elektrik işçisiyle teknisyen arasında yaklaşık 18 bin lira ücret farklılığı var" dedi. Kamu işçilerinin taleplerinin ardından Bakan Işıkhan, bu hafta işveren sendikası TÜHİS'le görüşecek.