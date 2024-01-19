Kadın girişimciler için yeni projeler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimciler için çok yakında 2 projenin hayata geçeceğini duyurdu. Göktaş, "Girişimci olan ve girişimci olmayı hedefleyen kadınlar için bir WEB sitesi hazırlıyoruz. Bu WEB sitesi ile kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan tüm bilgileri bir araya topluyoruz" dedi. Göktaş, "Kadın girişimciliğini destekleyen eğitim, araştırma, finansal destek ve mentörlük çalışmalarını tek bir platformda erişime açıyoruz" açıklamalarında bulundu. Göktaş, girişimcilik ekosistemindeki kadın dayanışmasını pekiştirmeyi, kadınların girişimcilik beceri ve kapasitelerini geliştirmeyi ve Türkiye genelinde girişimci kadın sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.