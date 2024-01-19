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Haberler Ekonomi THY’nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar oldu

THY’nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar oldu

HABER MERKEZİ
THY’nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar oldu
2023 yılı rakamlarına göre, Türk Hava Yolları Türkiye ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı sağladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Havacılık alanında ülkemizin başarı çıtası giderek yükselmektedir. Türkiye'nin en değerli markası vasfına sahip olmanın yanı sıra, dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu da olan Türk Hava Yolları, ülkemiz ekonomisine katkılarıyla da adından söz ettirmektedir. Tüm bu başarıları takdirle karşılıyor, mimarları olarak gördüğüm siz kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum" dedi.
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