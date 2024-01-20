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Haberler Ekonomi TİCARET BAKANLIĞI 499 GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU ALACAK! İşte başvuru ekranı ve şartları...

TİCARET BAKANLIĞI 499 GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU ALACAK! İşte başvuru ekranı ve şartları...

Ticaret Bakanlığı, 450 erkek ve 49 kadın olmak üzere 499 sözleşmeli gümrük muhafaza memuru alımı yapacağını duyurdu. 22 Ocak tarihinde başlayacak olan personel alım başvurularında son başvuru tarihi 31 Ocak olarak belirlendi. Peki Ticaret Bakanlığı personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? KPSS şartı var mı? İşte Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza memuru personel alımı başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ
TİCARET BAKANLIĞI 499 GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU ALACAK! İşte başvuru ekranı ve şartları...

Ticaret Bakanlığı'nın sözleşmeli gümrük muhafaza memuru alımına ilişkin detaylar araştırılıyor. Bakanlık personel alımına ilişkin şartları ve merak edilenleri açıkladı. Peki gümrük muhafaza memuru personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte yanıtı...

TİCARET BAKANLIĞI 499 GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU ALACAK! İşte başvuru ekranı ve şartları...

GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların; çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, ekonomi, finans ve bankacılık, gümrük işletme, iktisat, istatistik, işletme, kamu yönetimi, maliye, muhasebe ve finans yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve işletmecilik ile uluslararası ticaret ve lojistik ya da bunlara denkliği/eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış bölümlerinden mezun olmak,
c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
ç) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
d) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
e) Güvenlik Soruşturması olumlu sonuçlanmak.

TİCARET BAKANLIĞI 499 GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU ALACAK! İşte başvuru ekranı ve şartları...

ÖZEL ŞARTLAR
1. SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU
a) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1994 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
b) Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,
c) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu almak (Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecek olup, başvuru aşamasında istenilmeyecektir.).

TİCARET BAKANLIĞI 499 GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU ALACAK! İşte başvuru ekranı ve şartları...

BAŞVURU BİLGİLERİ
1. Adaylar, 22 Ocak 2024 (saat:10.00) – 31 Ocak 2024 (saat:17.00) tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
3. Adayların, genel şartlarda sayılan bölümlere denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eş değerlik belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

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