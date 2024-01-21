Bakanlık, kayıt dışı seracılığa son verdi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da düzenlenen Seracılık Çalıştayı'nda konuştu. Seracılık sektörünün piyasaya 9,4 milyon tonluk sebze-meyve arz ettiğini dile getiren Yumaklı, sektörün son 21 yılda yüzde 123 büyüdüğünü kaydetti. Kayıt dışı üretime ilişkin de önemli bir adımı paylaşan Yumaklı, "Kayıt altında olmayan yüzde 40'lık alanı yeni düzenlemeler yaparak kayıt altına alacağız" dedi. Kayıt dışı üretimin önüne geçmek zorunda olduklarını kaydeden Bakan Yumaklı, "Bilmediğiniz, ölçemediğiniz, analiz edemediğiniz şeyi yönetemezsiniz" dedi.