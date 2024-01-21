İşbaşı eğitim programından istihdama büyük destek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşbaşı Eğitim Programı'nda yeni bir düzenlemenin hayata geçirildiğini belirterek sosyal medya hebasından bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "İşbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı taahhüdünü yüzde 70'ten yüzde 60'a, istihdam yükümlülüğünü 3 kattan 2 kata düşürerek iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin bu programlardan daha fazla yararlanmasının önünü açıyoruz. Ayrıca uygulanmakta olan sektör kısıtlamasını kaldırarak hizmetlerimizin yaygınlaşmasını sağlıyoruz" dedi. Bakan Işıkhan, "Deprem bölgesine özel, 'İstihdama Dönüş Programı'nı hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız, bu kapsamda 31 Aralık 2024 tarihine kadar açılacak kurstan faydalanabilecek" dedi.