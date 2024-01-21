  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İşbaşı eğitim programından istihdama büyük destek

İşbaşı eğitim programından istihdama büyük destek

HABER MERKEZİ
İşbaşı eğitim programından istihdama büyük destek
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşbaşı Eğitim Programı'nda yeni bir düzenlemenin hayata geçirildiğini belirterek sosyal medya hebasından bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "İşbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı taahhüdünü yüzde 70'ten yüzde 60'a, istihdam yükümlülüğünü 3 kattan 2 kata düşürerek iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin bu programlardan daha fazla yararlanmasının önünü açıyoruz. Ayrıca uygulanmakta olan sektör kısıtlamasını kaldırarak hizmetlerimizin yaygınlaşmasını sağlıyoruz" dedi. Bakan Işıkhan, "Deprem bölgesine özel, 'İstihdama Dönüş Programı'nı hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız, bu kapsamda 31 Aralık 2024 tarihine kadar açılacak kurstan faydalanabilecek" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA