Yenilenebilir enerjiden temiz enerjiye katkı

TÜRKİYE Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Enerji Çalışma Grubu Başkanı Can Hakyemez, 2024'te rüzgar ve güneş enerjisi santralleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji alanında yatırım iştahının artmasının beklendiğini belirterek, "Türkiye'deki yenilenebilir enerji potansiyelinin önümüzdeki süreçte de temiz enerji dönüşümünde kaldıraç olma özelliğini devam ettirmesini bekliyoruz." dedi. Hakyemez, enerji sektöründe temiz enerji dönüşümüne yönelik yatırımların devam edeceğinin öngörüldüğünü aktararak, geçen yıl devreye giren santrallerin yüzde 85,6'sını rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin oluşturduğunu belirterek bu verinin Türkiye'de temiz enerjinin geleceği için oldukça sevindirici olduğunu ifade etti.