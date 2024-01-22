Elektrik faturalarının 3’te 2’si devletten

Hükümet geçtiğimiz yıl enerjide uyguladığı destek politikaları ile vatandaşın yaklaşık 400 milyar TL'lik faturasını Hazine'den karşılarken, destekleme mekanizması bu yıl da devam ediyor. Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak, devletin üretim maliyetlerinin çok altında bir fiyatla elektriği vatandaşa sunduğunu belirterek, "Devlet şu anda vatandaşın faturasının 3'te 2'sini kendisi karşılıyor. Yani vatandaşın tükettiği elektriğin maliyeti 900 TL ise bunun 600 TL'sini Devlet bütçesinden karşılıyor, vatandaşa 300 TL fatura kesiyor" dedi. Eskiçırak, Cengiz Enerji'nin rüzgar enerji santrali ve güneş enerji santralinden oluşan Sinop'taki Hamsi Hibrit Enerji Santrali'nde bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Şirketlerinin devam eden ve tamamlanan yatırımlarının toplam gücünün 4 bin 937 megawatt olduğunu ve portföylerinin yüzde 60'ını yenilenebilir enerjinin oluşturduğunu anlatan Eskiçırak, güneş, rüzgar ve sudan oluşan yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimlerini birkaç yılda 3 bin 900 megawatta çıkaracaklarını belirtti.