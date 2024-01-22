Makine ihracatı 28 milyar doları aştı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı önceki yıla yüzde 11 artarak 28,1 milyar dolar oldu. Dünya makine ihracatının yüzde 1 daraldığı bir yılı artışla kapattıklarına dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu yeni yıl hedeflerini 30 milyar dolar olarak belirlediklerini belirterek, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ile entegrasyona erken başladığımız için bu konuda, Doğu'daki rakiplerimizden hayli avantajlı bir durumdayız. Gün geçtikçe daha belirgin hale gelen bu avantajın sektörümüze yatırım çekmek konusunda önemli faydaları olacağını da beklemeliyiz" dedi.