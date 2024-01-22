  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Makine ihracatı 28 milyar doları aştı

Makine ihracatı 28 milyar doları aştı

ŞENOL KANTÜRK
Makine ihracatı 28 milyar doları aştı
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı önceki yıla yüzde 11 artarak 28,1 milyar dolar oldu. Dünya makine ihracatının yüzde 1 daraldığı bir yılı artışla kapattıklarına dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu yeni yıl hedeflerini 30 milyar dolar olarak belirlediklerini belirterek, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ile entegrasyona erken başladığımız için bu konuda, Doğu'daki rakiplerimizden hayli avantajlı bir durumdayız. Gün geçtikçe daha belirgin hale gelen bu avantajın sektörümüze yatırım çekmek konusunda önemli faydaları olacağını da beklemeliyiz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA