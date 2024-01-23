Emekliye ek zam bugün TBMM’de

TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücret desteği 2024 yılında aylık 700 lira olarak uygulanacak. Kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek. Genel Kurul ayrıca bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun tekliflerini görüşecek. Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak. Milyonlarca vatandaşın beklediği emeklilere ek zam da Genel Kurul'a gelecek ve yasa çıkar çıkmaz bu hafta SSK, Bağ-Kur emeklilerine refah payı ile taban aylık farkları yatırılacak. Ek zam SSK, Bağ-Kur kapsamında dul ve yetim aylığı alan bütün vatandaşlara yatacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra emeklilik dilekçesi verenler dâhil 2024 yılında emeklilik başvurusu yapacak herkes 5 puanlık ilave zamdan ve 10 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanacak.

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Aylıklarını zam yansıtılmadan 1 ile 5 Ocak tarihlerinde alan memur emeklileri de enflasyon farkı alacak. Emekli aylığını aylık alan 1 aylık fark yatacak. Aylığını üçer aylık halinde Ocak, Şubat, Mart döneminde alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı yatırılacak. Emeklilerin kök aylıkları yüzde 42.6 zam oranına göre yeniden hesaplanacak, 10 bin liranın altında kalanlar bu tutara tamamlanacak. Yasal düzenleme öncesi 7 bin 500 lira aylık alanlara 2 bin 500 lira ek zam yatacak.