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Haberler Ekonomi Son dakika: Altın fiyatları 23 Ocak Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar?

Son dakika: Altın fiyatları 23 Ocak Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? soruları altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Altın dün günü yüzde 0,16 düşüşle 1965 liradan tamamladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Ocak Salı güncel, canlı altın fiyatları...

AA
Son dakika altın fiyatları 23 Ocak Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar?

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 0,16 düşüşle 1965 liradan tamamladı. Peki altın bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Ocak Salı güncel, canlı altın fiyatları...

Son dakika altın fiyatları 23 Ocak Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1976 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 310 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 490 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,5 değer kazancıyla 2 bin 30 dolar seviyesinde dengelendi.

Son dakika altın fiyatları 23 Ocak Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar?

Analistler, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanmasının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, merkez bankalarının gelecek dönem olası adımlarına ilişkin fiyatlama çabalarının devam etmesi nedeniyle emtia fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü bildirdi.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın martta faiz indirime başlama ihtimali yüzde 43 ile fiyatlanıyor.

Son dakika altın fiyatları 23 Ocak Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar?

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, bu hafta takip edilecek yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD'nin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme verileri ile aralık ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade etti.

Son dakika altın fiyatları 23 Ocak Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar?

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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