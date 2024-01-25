Kızartma yağları mercek altında

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özellikle fast food tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilecek riskleri bertaraf etmek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla kızartma yağlarına yönelik 81 ilde 10 gün sürecek denetimlerin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Yumaklı, "Yürütülecek çalışmalar kapsamında toplu tüketim yerlerine 7 bin 500 kontrol görevlisince denetimler gerçekleştirilecektir. Bu arkadaşlarımız denetimlerde polar madde, asit sayısı ve kızartma yağ sıcaklığı gibi hususlara bakacaklar" duyurusunu yaptı. Tüketicilerin sağlığının, menfaatlerinin en üst düzeyde korunması amacıyla güvenilir olmayan gıdayı arz edenlere göz açtırılmayarak gerekli yaptırımların uygulanacağını belirten Yumaklı, denetimlerin bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğini dile getirdi.