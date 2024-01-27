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Haberler Ekonomi Başkan Mehmet Erol’dan istihdam müjdesi

Başkan Mehmet Erol’dan istihdam müjdesi

KAZIM YÖRÜKCE
Başkan Mehmet Erol’dan istihdam müjdesi
Tekirdağ'da Türkiye'nin en büyük süt üretim tesisine sahip olan Kaanlar Gıda'nın Aydın'da bulunan Buharkent OSB'de 40 bin metrekarelik alanda kurduğu süt işleme tesisinin açılışı için geri sayım sürüyor. Süt işleme tesisi ile birlikte firma tarafından Buharkent OSB'de yem fabrikasını da faaliyete geçirilecek. Kaanlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Kaan ve yetkililerden fabrikanın son durumu hakkında bilgi alan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Bu yatırım, bölgenin ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. İstihdam yaratmayı hedefliyoruz" dedi.
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