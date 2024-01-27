Ege Üniversitesi’ne yapılan yatırımlar beğeni topluyor

Ege Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ilgisi ve desteği neticesinde gerçekleştirilen yatırımlar sonucunda gerek sağlık gerekse eğitim öğretime yönelik atılan adımlar, hem vatandaşlardan hem de üniversite personelinden beğeni alıyor.

ERDOĞAN'DAN TAM DESTEK

Ege Üniversitesinin son yıllarda eğitim öğretimden araştırma- geliştirmeye, insan kaynağından fiziki altyapıya yaptığı yatırımlarla adını küresel düzeyde duyurduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yürütülen bilimsel faaliyetler, eğitim-öğretim uygulamaları ve özellikle sunulan sağlık hizmetinin eksiksiz yürütülmesinde devletin desteğini her daim arkalarında hissettiklerini söyledi. Prof. Dr. Budak, "382 akademik ve idari çalışanımızla altı yıl önce İzmir'e gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılayarak akademik ve idari altyapıya yönelik bir dizi talepte bulunmuştuk. Üniversitemizin ve bölgenin ihtiyaçlarını göz önüne alarak hazırlanan raporumuzda yer alan taleplerimizin tamamı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yakın ilgi ve desteği ile yerine getirildi. Devletin desteğini bizlere her daim hissettiren Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım ve Ege Üniversitesi personeli adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

BORÇ YÜKÜNDEN KURTULDU

Ege Üniversitesinin fiziki altyapısını çağın gerekleri doğrultusunda güçlendirdiklerini, laboratuvarları ve derslikleri son teknolojik cihazlarla donattıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Özellikle hastanemizin yenilenmesi hususunda devletimizin önemli desteğini gördük. Hastanemizi, ciddi bir borç yükünden kurtararak yatırımlarımıza hız kazandırdık. Hastanemizde son 30 yılın teknolojik altyapısını yeniledik. Hastanemiz, ülkemizin en çok yatak kapasitesine sahip üniversite hastanelerinden biri olarak şifa dağıtıyor" dedi. Gerçekleştirilen diğer yatırımlardan da bahseden Rektör Prof. Dr. Budak, "Öğrencilerimizin daha modern ve donanımlı binalarda eğitim alması yolunda attığımız adımlardan biri olan ve kampüsün merkezinde konumlandırılan 10 bin 992 metrekarelik alanıyla, 91 derslik kapasitesi ile 2 bin 740 öğrenciye eğitim verecek olan Yabancı Diller Yüksekokulu örnek bir binaya kavuştu. Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Ek Laboratuvar Binasında bulunan 10 araştırma laboratuvarı, 9 lisans eğitim laboratuvarı ve 45 ofis tam donanımlı hale getirildi. Diğer bir yatırımımız da Diş Hekimliği Fakültesine yönelik oldu. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini de hizmete açtık. 6 bin kişilik Kredi ve Yurtlar Kurumu Zübeyde Hanım Kız Yurdu hizmete açıldı. Bergama'da 500, Tire'de 300 yataklı öğrenci yurdu inşa edildi" diye konuştu.