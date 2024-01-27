Gül üreticilerinde sevgililer günü yoğunluğu

Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir'in Menderes ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanıyor. Hasat için sabah saatlerinde seraya giren üreticiler, öğleden sonraya kadar çiçek kesiyor. Kesilen çiçekler mezatta satıldıktan sonra ülkenin dört bir yanındaki müşterilere ulaşıyor. Güller, iç pazardaki talebi karşılamasının yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor. Menderes'te 10 yıldır gül üretimi yapan Eyüp Çalık, 1 dönümde 800-1000 demet kırmızı gül yetiştiğini anlattı. Sevgililer Günü hazırlığına kasım ayında başladıklarını ifade eden Çalık, içinde 20 adet gülün olduğun demetlerin üreticide kalitesine göre 150-200 liraya satıldığını sözlerine ekledi.