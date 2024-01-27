İzmir Emniyet binası için dev hamle

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar alan ve boşaltılan İzmir Emniyet Müdürlüğü binası için yeni yer arama çalışmalarına başlanmış, emniyet binası için birçok yerin adı geçerken kentte tartışmalara neden olan konu için Valilik son noktayı koymuştu.

ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞTI

İzmir Valiliği, emniyet binası kompleksinin Konak'ta bulunan eski Sümerbank binasının bulunduğu alanda yapılması için çalışmalarını başlatmıştı. Ardından plan çalışmaları başlatılmış ve planlar önce Konak Belediyesi ardından da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmıştı. Emniyetin yeni binasının ihalesi dün gerçekleştirildi. 'İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Sümerbank Kampüs Ana Bina İnşaatı'nın yaklaşık yapım maliyetinin 940 milyon 877 bin 488 TL 7 kuruş olduğu açıklandı.

7 ŞİRKET İHALAYE KATILDI

İzmir Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı'ndaki ihaleye ise 7 şirket katıldı. Teklif veren şirketler ve teklifleri ise şu şekilde sıralandı: RDG İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-Gintek İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 1.238.000.000 TL, İZKA Gayrimenkul İnşaat Anonim Şirketi 1.300.000.000 TL, Okyanus Enerji Üretim İnşaat Anonim Şirketi 1.395.000.000 TL, Metro Mühendislik Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Mustafa Özaydın 1.399.000.000 TL, Yapı-Tesis İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi 1.430.000.000 TL, En-Ez İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi 1.499.616.161 TL ve Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi 2.801.672.000 TL.

SON KARAR İHALE KURULUNUN

En düşük teklifin bile yaklaşık yapım maliyetinin 300 milyon TL üstünde olması dikkat çekti. İhale ile ilgili son kararı İzmir Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı ihale kurulu karar verecek. Yer tesliminden sonra binanın 1095 gün içinde tamamlanması hedefleniyor. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Şirketi'nin ise yaklaşık maliyetin 3 katı kadar bir teklif sunması da dikkat çekti.