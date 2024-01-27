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Haberler Ekonomi KAAN VE ATAK 2’nin parça üretimi başlatıldı

KAAN VE ATAK 2’nin parça üretimi başlatıldı

HABER MERKEZİ
KAAN VE ATAK 2’nin parça üretimi başlatıldı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurulan uçak parçası üretim tesisinde, "Nesil 5" yerli savaş uçağı KAAN ve göklerin ateş kanadı ATAK 2 ağır taarruz helikopterlerinin aviyonik (bakım-onarım) parçalarının üretimine başlanılacağı kaydedildi. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, "TUSAŞ tesislerinde göklerin çelik kanatlarının parçaları, ayrıca yine göklerin ağır abisi ATAK 2 helikopterinin bazı parçalarının üretimine başlanacak. Bu gurur başta Türkoğlu'na daha sonra ülkemize yeter. Genç mühendislerimize, beyin kadrosuna teşekkür ediyorum" dedi.
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