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Haberler Ekonomi 35 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ALIMI YAPILACAK! Başvurular nereden nasıl olacak?

35 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ALIMI YAPILACAK! Başvurular nereden nasıl olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İzmir'de şehir hastanesi açılışında yaptığı açıklamada 35 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Alıma ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki 35 bin sağlık personeli alımı ne zaman olacak? Başvurular nereden nasıl yapılacak? Hangi branşlarda alım olacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
35 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ALIMI YAPILACAK? Başvurular nereden nasıl olacak?

Son dakika haberleri...35 bin sağlık çalışanı alımı ne zaman olacak? Alımlar ne zaman gerçekleştirilecek? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılacak? soruları merak ediliyor. İşte 35 bin sağlık çalışanı alımına ilişkin merak edilen detaylar...

35 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ALIMI YAPILACAK? Başvurular nereden nasıl olacak?

35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan 'Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz.' dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için ÖSYM'ye kılavuz detaylarını göndermesiyle birlikte alım süreci başlayacak. Adaylar, KPSS puanına göre tercihte bulunarak sağlık kurumlarına yerleşmeyi bekleyecekler. Kılavuzun Şubat ayının ilk haftası itibariyle ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

35 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ALIMI YAPILACAK? Başvurular nereden nasıl olacak?

35 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

35 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ALIMI YAPILACAK? Başvurular nereden nasıl olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullandı.

Personel alımına ilişkin detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

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