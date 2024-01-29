110 günde 213 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatı

Manisa'nın kuru üzümü Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor. Türkiye'de, 1 Eylül 2023 ila 20 Ocak 2024 tarihleri arasında 213 milyon 493 bin dolarlık kuru üzüm ihracatı gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik bir artış yaşandı. Geçen yıl 1 Eylül 2022 ila 20 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşen ihracat miktarı 183 milyon 121 bin dolar olmuştu. İhracatın 211 milyon 706 bin dolarlık kısmını Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği gerçekleştirdi. Türkiye'nin en önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Manisa kuru üzüm ihracatında ülkemizde ilk sırada yer alıyor. Ege'de ihraç edilen 103 bin 817 ton kuru üzüm karşılığında elde edilen döviz 211 milyon doları geçti. Ortalama fiyatı 2,039 dolar oldu. Birleşik Krallık 44 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı.