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Haberler Ekonomi Egeli ihracatçılar 2024’te Çin pazarına yoğunlaşacak

Egeli ihracatçılar 2024’te Çin pazarına yoğunlaşacak

HABER MERKEZİ
Egeli ihracatçılar 2024’te Çin pazarına yoğunlaşacak
"Çin almak için uzak değilse, satmak için uzak değil" mottosuyla Çin pazarındaki konumunu güçlendirmek isteyen Ege İhracatçı Birlikleri, "Hedef Pazar Çin" çalışmaları kapsamında 2024 yılında Çin pazarına yönelik pazarlama faaliyetlerinde vites artıracak. Çin'de e-ticaretin tüketim tercihlerinde çok etkili olmasını dikkate alan Ege İhracatçı Birlikleri, Çin pazarına yönelik pazarlama faaliyetlerinde dijital mecralara ağırlık veren bir iş programı oluşturdu. Birlik Başkanı Jak Eskinazi, "Çin'in yıllık 210 milyar dolar gıda ithalatı var. Ege Bölgesi'nin lokomotifliğinde Çin'e gıda ürünleri ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
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