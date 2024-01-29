İZBAN’da rota Bergama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu. Şehir hastanesi ve bağlantı yollarının kente hayırlı olmasını dileyen Uraloğlu, "İzmir'in ulaşım ihtiyaçlarını gayet iyi biliyoruz. Yaptıklarımız var, planladıklarımız var. Biz İstanbul-İzmir Otoyolu'nu bitirdik, hizmete sunduk. Konak tünellerini bitirdik. Yine hizmete sunduk. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu bitirdik ve hizmete sunduk. Şimdi biliyorum sizler sabırsızlıkla, yüksek hızlı treni bekliyorsunuz. Ben yakın zamanda şantiyesini gezdim. Hızlı bir şekilde yürüyoruz orada. İnşallah İzmir'imizi yüksek hızlı trenle tanıştıracağız. İzmir'den Ankara'ya 3,5 saatte güvenle seyahat etmiş olacağız. İZBAN'ın Bergama'ya kadar iletilmesi ve ilgili taleplerinizi biliyoruz. Onları da planladık" dedi.