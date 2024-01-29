Kamudaki engelli sayısı 12 kat arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Etimesgut Belediyesinin engelsiz yaşam özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Belediye Başkanı Enver Demirel'den merkeze ilişkin bilgi alan Göktaş, engellilerle de bir araya geldi. Ziyaretinin sonunda merkezde yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Göktaş, engelli vatandaşların toplumsal yaşama uyumlarını sağlamanın ve yaşam kalitelerini daha da artırmanın önemine vurgu yaptı. Engelleri kaldırmak, engellilerin hayata aktif katılımlarını sağlamak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için yoğun bir gayret içinde olduklarını dile getiren Göktaş, son 21 yılda kamudaki engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarını vurguladı. Göktaş engelli ailelerinin yüklerini hafifletmek için de misafir bakım hizmeti sunduklarını belirtti.