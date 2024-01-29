Zam farkı bu hafta hesaplarda

SSK Bağ-Kur emeklilerinin ek zam farkları bu hafta hesaplara geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına gönderilen yasa teklifinin bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu zam farkı hesaplara yatırılmaya başlayacak. Emeklilere yapılacak ek ödeme yaklaşık 50 milyar lira olacak.

KÖK AYLIKLAR HESAPLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu bu hafta ek zamları hesaplara aktaracak. Kök aylıklar da ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. 6 bin 900 lira kök aylığı yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira olacak. Yine kök aylığı 7500 lira olanın aylığı da 3 bin 693 liralık farkla 11 bin 193 liraya çıkacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın da 29 bin 850 lira olacak. SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya, kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya çıkarken bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak.