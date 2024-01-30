Devlete borcu olan işletmelere sıkı takip

TİCARET Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca geçen yıl gerçekleştirilen denetimler neticesinde tahakkuk ettirilen 6,4 milyar liralık kamu alacağının tahsilatına başlandığını bildirdi. Bakanlıktan, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca geçen yıl gerçekleştirilen denetimlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, iç ve dış ticarette haksız rekabete konu olabilecek fiilleri engellemek, ticaretin güvenle yapılmasını sağlamak, Bakanlık ve Hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almak amacıyla inceleme ve soruşturmaların titizlikle devam ettiği aktarıldı.