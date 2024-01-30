KÖYDES yatırımları 23 milyar lirayı aştı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, köylerin altyapısını güçlendirmek için hayata geçirilen KÖYDES'e 2005 yılından bu yana 23 milyar 741 milyon liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen yıl KÖYDES'e 3 milyar 800 milyon liralık yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "2024 yılı için ise 6,9 milyar liralık ödenek ayırdık" bilgisini paylaştı. Proje kapsamında, içme suyu bulunmayan 5 bin 697 köy ve kırsal yerleşim yerine sorunu kökten çözen tesisler kazandırıldığını vurgulayan Özhaseki, "İçme suyu yetersiz olan 72 bin 212 köy ve bağlı yerleşim yerinin tesisleri de yenilendi. Ayrıca köylerde 131 bin 776 kilometre asfalt, toplam 226 bin 478 kilometre yol yaptık" dedi.