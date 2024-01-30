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Haberler Ekonomi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALACAK! İŞTE BAŞVURU EKRANI...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALACAK! İŞTE BAŞVURU EKRANI...

Kültür ve Turizm Bakanlığı çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere 1629 sözleşmeli personel alımı yapacak. 25 Ocak tarihinde başlayan bakanlığın personel alım başvuruları için şartlar da merak ediliyor. Peki 1629 personel alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılır? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALACAK! İŞTE BAŞVURU EKRANI...

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları merak ediliyor. Bakanlık 1629 sözleşmeli personel alımının başvuru şartlarını ve başvuruların nereden nasıl yapılacağını duyurdu. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için yaş şartı var mı? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvuru şartları neler? Hangi pozisyonlarda alım olacak? İşte detaylar...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALACAK! İŞTE BAŞVURU EKRANI...

GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALACAK! İŞTE BAŞVURU EKRANI...

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1. Başvurular elektronik ortamda 25.01.2024-08.02.2024 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. 29
4. Adaylar sadece bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALACAK! İŞTE BAŞVURU EKRANI...

SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ
Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan) 26
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü sınavda aldıkları puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.

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