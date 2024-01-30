Turkish Cargo, sağlık lojistiğinde üç yeni ürününü hizmete sundu

Turkish Cargo, farklı kategorilerdeki ilaç ve sağlık taşımaları için esnek çözümler geliştirerek, müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak olan TK Pharma Standard, TK Pharma Extra ve TK Pharma Advanced ürünlerini hizmete sunduğunu duyurdu.

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Ali Türk, konuya ilişkin açıklamasında "Havayoluyla gerçekleştirilen küresel ilaç ve sağlık ürünü taşımacılığındaki yüzde 7'lik pazar payımız ile sektörün güvenle tercih ettiği bir çözüm ortağı konumundayız. Hem bu güveni pekiştirmek hem de sürekli gelişen sağlık endüstrisinin dinamiklerine uyum sağlamak için yenilikçi yatırımlar yapıyoruz. Kalite standartlarının arttırıldığı ve hizmet yelpazesinin genişletildiği bu yeni ürünlerimiz ile iş ortaklarımıza daha fazla güvence, daha çok şeffaflık, daha hızlı bilgi akışı ve daha iyi görünürlük sunmayı hedefliyoruz" dedi.