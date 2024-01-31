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Haberler Ekonomi 1 milyon TL’lik rapor maliyetinden kurtuldu

1 milyon TL’lik rapor maliyetinden kurtuldu

HABER MERKEZİ
1 milyon TL’lik rapor maliyetinden kurtuldu
AK Parti tarafından hazırlanan ve enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Daire Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulurken, teklifle madencilik sektörünün önünü açacak önemli bir düzenlemeye daha gidildi. Tüm madencilik sektörünün bugüne kadar almak zorunda olduğu UMREK (Ulusal Maden Kaynak Ve Rezerv Raporlama Komisyonu) koduna göre raporlama yükümlülüğü kaldırıldı. Bu raporun maliyetinin minimum 20-100 bin TL, maksimum saha büyüklüğüne göre 1 milyon TL'yi bulabildiği belirtildi.
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