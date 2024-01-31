Aydın sera üssü olacak

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, ilçe ziyaretleriyle esnaf ve vatandaşlarla buluşurken, ilde hayata geçirmeyi planladığı projelerle de heyecan uyandırıyor. Savaş'ın gittiği yerlerde gerçekleştirme vaadinde bulunduğu seracılık projesi, kentin ekonomik kalkınması bakımından büyük önem taşıyor.

PROJELER HAYATA GEÇECEK

Kalkınmanın yerelden başladığını belirten Mustafa Savaş, "Aydınımız bir tarım, turizm ve termal kenti. Bizim yerel yönetim olarak tarım anlamında yapacağımız çok iş var. Evet, geçmişte söz verdik. Dedik ki, 'Biz termal ile ısınan organize sera bölgesi yapacağız.' Yaptık ve şu anda üretim devam ediyor. Ben iddia ediyorum ki, Germencik'ten, Buharkent'e kadar Aydınımız seracılık üssü olacak. Bunu yapacağız" dedi. "Belediyecilik proje işidir" diyen Savaş, "Kentimiz yönünü bulamamış bir kent hüviyetinde. Şehrimiz nereye gelişeceğini, ne tarafa gelişeceğini bilmiyor. Şu anda bununla ilgili bir planlama yok, bununla ilgili vizyon yok. Hep söylüyoruz, belediyecilik bizim işimiz. Belediyecilik vizyon işidir. Belediyecilik proje işidir. Biz bu projelerimizle ve vizyonumuzla birlikte farkımızı önümüzdeki dönem ortaya koyacağız. Zaten farkımız AK belediyeciliğin uygulandığı, hizmetlerin yapıldığı şehirlerimizde bizzat ortada. Biz bu farkı güzel Aydınımızda yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

ESER VE HİZMETLE BULUŞACAK

Önümüzdeki dönemde Aydın'ın eser ve hizmet siyasetiyle buluşacağını vurgulayan Mustafa Savaş, "Aydınımız şahlanacak ve 31 Mart bunun için çok önemli bir fırsat. Vatandaşımız da bunu görüyor artık. Sokakta, çarşıda, pazarda dolaşırken artık bu dönemin bitmesi gerektiğini dile getiriyorlar. 'Artık yeter' diyorlar. Artık bu dönem bitsin, yeni bir dönem başlasın istiyorlar. Biz de önümüzdeki dönem yatırımların Aydın'a yağacağı bir dönem olacağının sözünü veriyoruz arkadaşlar" diye konuştu.