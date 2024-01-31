Efeler’in gıda ürünleri tüm dünyada tanınacak

Aydın'da Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı MHP'li Burak Pehlivan, secim çalışmaları kapsamında şekerleme fabrikasına ziyarette bulundu. Fabrikada tahta kepçeyle şekerleme karıştıran Pehlivan, Efeler'in önemli gıda ürünlerine dünya markası haline getirmeyi hedeflediğini söyledi.

'BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

Burak Pehlivan'a fabrika ziyaretinde AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömür Özipek eşlik etti. Pehlivan ve beraberindekiler şekerleme fabrikası yönetimi ve çalışanlarını ziyaret ederek üretim tesislerini gezdi. Efeler'in birçok önemli ürünü olduğunu ve bu ürünlerin katma değerlerini arttıracaklarını ifade eden Pehlivan, "Şehrimizin en önemli gıda ürünlerini dünya markası haline getirme hedefimiz var. Bu hedefimizi değerli üreticilerimizle birlikte başaracağız. Aydınımızın yöresel ürünleriyle üretilen, bu ürünleri farklı pazar alanlarıyla buluşturan tüm üreticilerimizin yanındayız. Hep birlikte başaracağız" dedi.