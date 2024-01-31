Egeli üreticilerin hedefi 1,2 milyar dolarlık ihracat

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, bu yıl 1,2 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.

GIDA İHRACATINDA LİDER

Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen toplantıda 2023 yılını değerlendirerek 2024'de yapılacak çalışmaları anlatan Öztürk, geçen yılın küresel ölçekte yaşanan zorluklarla geçtiğini, bu süreçte üretimin ve ihracatın öneminin bir kez daha görüldüğünü belirtti. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü olarak ülke gıda ihracatında lider sektör konumunda olduklarını ifade eden Öztürk, 2023 yılında 26,2

milyar dolarlık gıda ihracatının yüzde 48'ini hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün gerçekleştirdiğini kaydetti. Öztürk, birliğin en

çok ihracat yaptığı ilk 5 ülkenin Cezayir, Rusya, Libya, İran ve Cibuti olduğunu belirterek, "2024 yılında ise birlik olarak ihracat hedefimizi tekrar 1,2 milyar dolar olarak belirledik" ifadelerini kullandı.