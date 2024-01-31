Kuyucak portakalı coğrafi işaret alarak listeye girdi

Aydın'ın sulu ve tatlı olmasıyla ünlü 'Kuyucak Portakalı' coğrafi işaret alarak tescillendi. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yetişen portakal, kalın kabuğu, tatlı ve daha sulu olmasıyla dikkati çekiyor ve uygun koşullarda tazeliğini 5 ay koruyabiliyor. İç piyasada büyük talep gören ve birçok ülkeye ihraç edilen Kuyucak Portakalı coğrafi işaret aldı. Tescil ettirilen Kuyucak Portakalı ile birlikte Aydın'ın tescilli ürün sayısı 27'ye yükseldi. Kuyucak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çömden, portakallarının tescilli ürün olarak satılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Coğrafi işarete kavuşan Kuyucak Portakalımızın üreticilerimize ve ülke ekonomisine değer katmasını diliyorum. Üreticilerimize hayırlı kazançlar dilerim" dedi.