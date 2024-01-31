Türk Hava Yolları’na Dublin’de üç ödül

Türk Hava Yolları, Dublin'de gerçekleştirilen Airline Economics Aviation 100 ödül töreninde 'Yılın Anlaşması (Global)', 'Yılın JOLCO Finansmanı' ve 'Yılın Sigorta Garantili Finansmanı' ödüllerini aldı. Ödül törenine katılan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker, burada yaptığı konuşmada "Filosuna katılan yıllık yaklaşık 1,8 milyar dolar değerindeki uçağı birçok farklı ve yenilikçi finansman modeli ile finanse eden bir havayolu olarak uçak finansmanı alanındaki başarımızı bu ödüllerle taçlandırmaktan gurur duyuyoruz" dedi.