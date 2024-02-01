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Haberler Ekonomi Küresel altın talebi rekor seviyeye ulaştı

Küresel altın talebi rekor seviyeye ulaştı

HABER MERKEZİ
Küresel altın talebi rekor seviyeye ulaştı
Dünya Altın Konseyi (WGC), küresel altın talebinin geçen yıl yüzde 3 artışla 4 bin 898 tonu aşarak rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Konseyin raporunda, geçen yıl toplam altın talebinin 2022 yılına kıyasla yüzde 3 artarak 4 bin 898,8 ton ile rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.Tezgah üstü ticaret hariç küresel altın talebinin 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 düşüşle 4 bin 448,4 ton olduğuna dikkat çekilen raporda, merkez bankaları ve diğer kurumlardan gelen altın talebinin ise yüzde 4 azalarak 1037,4 ton seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı. Raporda, küresel yıllık altın takı talebinin geçen yıl bir önceki yıla göre belirgin bir değişiklik göstermeyerek 2 bin 93 ton ile güçlü seyretmeye devam ettiği kaydedildi. Raporda, dünyadaki ticari gerilimlere ek olarak bu yıl 60'ın üzerinde ülkedeki genel seçimlerin altın talebini ve fiyatları desteklemesinin beklendiği belirtildi.
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