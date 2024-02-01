Küresel altın talebi rekor seviyeye ulaştı

Dünya Altın Konseyi (WGC), küresel altın talebinin geçen yıl yüzde 3 artışla 4 bin 898 tonu aşarak rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Konseyin raporunda, geçen yıl toplam altın talebinin 2022 yılına kıyasla yüzde 3 artarak 4 bin 898,8 ton ile rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.Tezgah üstü ticaret hariç küresel altın talebinin 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 düşüşle 4 bin 448,4 ton olduğuna dikkat çekilen raporda, merkez bankaları ve diğer kurumlardan gelen altın talebinin ise yüzde 4 azalarak 1037,4 ton seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı. Raporda, küresel yıllık altın takı talebinin geçen yıl bir önceki yıla göre belirgin bir değişiklik göstermeyerek 2 bin 93 ton ile güçlü seyretmeye devam ettiği kaydedildi. Raporda, dünyadaki ticari gerilimlere ek olarak bu yıl 60'ın üzerinde ülkedeki genel seçimlerin altın talebini ve fiyatları desteklemesinin beklendiği belirtildi.