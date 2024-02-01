Şimşek: İhracatçılara 50 milyar dolar destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eximbank'ın ihracatçılara sağlayacağı desteğe ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Şimşek, ihracatçıların güçlü şekilde desteklenmeye devam edeceğini açıkladı. Şimşek, yaptığı paylaşımında, "Sermayesini güçlendirdiğimiz Türk Eximbank bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedefliyor. İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bu yıl ihracatçılara 24 milyar dolar kredi, 26 milyar dolar da sigorta ve garanti olmak üzere 50 milyar dolarlık destek sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "İhracatçılarımızın güvenle ihracat yapmalarını sağladık. 2023 yılında ihracatçılarımıza 42 milyar dolar destek verdik" dedi.