Türk züccaciye sektörü Avrupa pazarına açıldı

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) üyeleri, 26-30 Ocak'ta gerçekleştirilen ve alanında dünyanın en büyük fuarlarından olan "27. Ambiente Frankfurt Uluslararası Züccaciye ve Hediyelik Eşya Fuarı"na katıldı. ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, fuara katılan firmaların yaklaşık 200'ünün ZÜCDER üyesi olduğunu bildirdi. Dernekten yapılan açıklamaya göre, ZÜCDER üyesi 200 şirket, küresel züccaciye trendlerinin belirlendiği, Avrupa'nın en büyük züccaciye ve hediyelik eşya fuarı Ambiente Frankfurt 2024'e çıkarma yaptı. Portekiz, İtalya, Almanya, Amerika, Brezilya, İngiltere ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 100 ülkenin katıldığı ve 4 bin 500'den fazla şirketin yer aldığı fuara iştirak eden ZÜCDER üyeleri, dünyadaki trendleri yakından takip etme ve iş görüşmeleri yapma fırsatı buldu.