Yerli zirai drona uluslararası talep

Türkiye'nin sektöründe en büyük fuarı olarak gösterilen AGROEXPO Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Tavukçuluk Fuarı, kapılarını 19. kez İzmir'de açtı. Konya'da kurulu tesisinde yerli imkanlarla zirai amaçlı iki farklı insansız hava aracı geliştiren firma da fuarda, yeni modellerini ilk kez tanıttı. Çiftçilerin ihtiyacı doğrultusunda üretilen dronlar, İzmir'deki fuarda Azerbaycan, Moğolistan, Türkmenistan, Özbekistan, Irak ve İran'dan katılımcıların ilgisini çekti. Firmanın Genel Müdürü Gürhan Ünses, yaptığı açıklamada "Fuarın ilk gününde Moğolistan'dan 10 tane sipariş aldık" şeklinde konuştu.