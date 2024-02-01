  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Yerli zirai drona uluslararası talep

Yerli zirai drona uluslararası talep

HABER MERKEZİ
Yerli zirai drona uluslararası talep
Türkiye'nin sektöründe en büyük fuarı olarak gösterilen AGROEXPO Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Tavukçuluk Fuarı, kapılarını 19. kez İzmir'de açtı. Konya'da kurulu tesisinde yerli imkanlarla zirai amaçlı iki farklı insansız hava aracı geliştiren firma da fuarda, yeni modellerini ilk kez tanıttı. Çiftçilerin ihtiyacı doğrultusunda üretilen dronlar, İzmir'deki fuarda Azerbaycan, Moğolistan, Türkmenistan, Özbekistan, Irak ve İran'dan katılımcıların ilgisini çekti. Firmanın Genel Müdürü Gürhan Ünses, yaptığı açıklamada "Fuarın ilk gününde Moğolistan'dan 10 tane sipariş aldık" şeklinde konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA