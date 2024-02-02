Erkunt Traktör’den Ege’ye özel ürün

Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden Erkunt Traktör, bu yıl Fuar İzmir'de 19'uncusu gerçekleştirilen Agroexpo'da yakıt tasarrufu, tasarımı ve performansıyla dikkat çeken yeni ürünlerini çiftçilerin beğenisine sundu. Erkunt Traktör CEO'su Tolga Saylan, fuarda küçük bahçeler, hobi bahçeciliği, nakliye işleri ve otelcilik hizmetlerinde kullanılmak üzere Egeli çiftçilere özel tasarlanan, 26 HP güce sahip yeni ürünleri Misket 26B'yi de tanıttı. Traktör sektörünün 2023 yılında başarılı işlere imza attığını söyleyen Saylan, "2023 sektör adına rekorların kırıldığı bir yıldı. Türkiye genelinde toplamda 77 binden fazla traktör satıldı. Bu son 20 yıla baktığımızda en yüksek satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Yurt dışı markamız ArmaTrac ile bu yıl ihracata daha çok odaklanmayı hedefliyoruz. Traktör satışlarımızın da geçtiğimiz yılla aynı seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.