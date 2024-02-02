Marketlere sıkı denetim

Aydın'da İncirliova Belediyesi zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde ürün denetimi gerçekleştirdi. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde market raflarındaki ürünlerin gramajı, ambalajları, hijyen koşulları, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri inceledi. Ürünlerin raflarda yazan etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı. Gerçekleşen denetimlerde et ve süt ürünlerine öncelik verildi. Denetimler sırasında kusurlu olduğu tespit edilen ürünler raflardan toplatılarak işletmeler ile ilgili tutanak tutuldu ve ürünlerin imha edilmesi sağlandı.