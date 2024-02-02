STARTKEY büyük buluşma Antalya’da gerçekleşti

Türkiye'nin gayrimenkul markası Startkey, emin adımlarla ilerlemeye ve büyümeye devam ediyor. İlkini "Gümbür Gümbür Geliyoruz" sloganıyla 2023 yılının ocak ayında gerçekleştiren marka, 9 farklı ilden broker ve danışmanlarının katıldığı ve gelenekselleşen Startkey Büyük Buluşma Organizasyonu'nun ikincisini 26-28 Ocak 2024 tarihlerinde Antalya Titanic Mardan Palace Otel'de gerçekleştirdi. Bu seneki sloganı "Yeni Yayın Dönemi Başlıyor" olarak belirlenen organizasyonun açılış oturumunda, toplantının sunuculuğunu üstlenen Hakan Bilgin'in sorularını yanıtlayan Startkey Yönetim Kurulu Başkanı Halil Altunsu markanın 2023 yılında imza attığı önemli başarıların yanı sıra 2024 yılına ve geleceğe dair hedefleri katılımcılara aktardı. Tüm katılımcıların ilgiyle dinlediği toplantıya Türkiye'nin bazı önemli isimleri de konuşmalarıyla değer kattı.

SEKTÖRDE BİR İLKE İMZA ATTI

Toplantının ilk sunumunu gerçekleştiren Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş küresel ekonomi ile ilgili detaylı bir analiz yaparak, günümüzdeki enflasyonist ortamı değerlendirdi. Döviz piyasaları ve gayrimenkul sektörü için büyük önem taşıyan Türkiye'deki enflasyon ve faiz uygulamalarından gelecek öngörülerine kadar çok sayıda konuda değerlendirmeler yaptı. Demirtaş, programın sonunda katılımcıların sorularına cevap verdi. Hepsiemlak Genel Müdür Yardımcısı Engin Sezer ve Tapusor Varlık Yöneticisi İrem Tuna'nın sunumlarıyla katkıda bulunduğu toplantı, Startkey markasının sektörde bir ilke imza atarak kurduğu ve tüm meslektaşlara yönelik eğitimler düzenleyen Startkey Akademi'nin Eğitim Direktörlüğü görevini üstlenen, oyuncu, yönetmen ve eğitmen olan Veysel Sami Berikan'ın sunumu ile devam etti. Günün son sunumunu basketbol camiasının değerli isimlerinden Basketbol Koçu Çetin Yılmaz gerçekleştirdi.

YENİ DÖNEME ENERJİ DEPOLADILAR

Türkiye'nin önde gelen takımlarıyla sayısız şampiyonluğa imza atan Çetin Yılmaz, hayatı ve 44 yıllık kariyerinden başarılarıyla ilgili hikayeler anlatarak yapmış olduğu sunumuyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Kısa bir molanın ardından program, tüm davetlilerin bir baloya katılırcasına şık geldiği Gala Gecesi ile devam etti ve gece yıl içindeki başarıların plaketle ödüllendirildiği bir tören ile başladı. Ödül töreninin hemen ardından Cumhuriyet'in 100. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Gecenin devamında Türkiye'nin güçlü sesi, değerli sanatçı Linet sahne aldı. Misafirler müziğin tadını çıkartarak ve sanatçıya eşlik ederek eğlendi ve yılın yorgunluğunu atıp yeni döneme enerji depoladılar. Organizasyon Munera Event etkinlik ajansı tarafından gerçekleştirildi.