Sürdürülebilir üretimle kazanç

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen Anadolu Panelleri kapsamındaki "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik" konulu panele ev sahipliği yaptı. İş dünyasında birçok katılımcının bir araya geldiği panelde konuşan yapan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Eğer sürdürülebilir, yenilenebilir ve tabiata uyumlu olarak üretim yapabilirsek ayakta kalacağız. Yapamazsak başta AB pazarı olmak üzere pazar kaybına uğrayacağız. Bu öyle uzak bir tarihte değil, yakında olacak" dedi.