  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Sürdürülebilir üretimle kazanç

Sürdürülebilir üretimle kazanç

CÜNEYT HASÇELİK
Sürdürülebilir üretimle kazanç
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen Anadolu Panelleri kapsamındaki "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik" konulu panele ev sahipliği yaptı. İş dünyasında birçok katılımcının bir araya geldiği panelde konuşan yapan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Eğer sürdürülebilir, yenilenebilir ve tabiata uyumlu olarak üretim yapabilirsek ayakta kalacağız. Yapamazsak başta AB pazarı olmak üzere pazar kaybına uğrayacağız. Bu öyle uzak bir tarihte değil, yakında olacak" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA