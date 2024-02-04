Deprem bölgesinde canlanan ticaret şirket sayısını artırdı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli depremlerin etkilediği 11 ilde felaketin yaraları sarılırken, söz konusu illerde 11 ayda yaklaşık 14 bin şirket, kooperatif, gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Depremlerden etkilenen 11 ilde durma noktasına gelen ticaret, yeniden canlanıyor. Afet bölgesi ilan edilen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ'da kurulan şirket sayısı, depremden sonraki süreçte hızlı toparlanma gösterdi. Söz konusu illerde geçen yıl şubat-aralık döneminde 13 bin 937 şirket, kooperatif, gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Bölgede, bu dönemde kapanan şirket sayısı ise 4 bin 161 oldu.

İSTATİSTİKLERE YANSIDI

BU iller arasında en çok şirket kurulumu, 2 bin 946'yla Gaziantep ve 2 bin 755'le Adana'da gerçekleşti. Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da 1456 yeni şirket hizmet vermeye başlarken, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 966 işletme kuruldu. Şanlıurfa'da deprem sonrası 1947, Diyarbakır'da 1740 yeni şirket açılırken, Malatya'da 733 yeni işletme faaliyete başladı. Aynı dönemde Adıyaman'da kurulan şirket sayısı 486, Elazığ'da kurulan şirket sayısı ise 470 olarak kayıtlara geçti.